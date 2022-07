Zagallo é internado em hospital no Rio de Janeiro com infecção respiratória

Ex-técnico Zagallo, de 90 anos, está internado no Rio de Janeiro e a situação é estável

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 12h59

O ex-jogador de futebol e ex-técnico Zagallo (90) está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Segundo o site Globo Esporte, ele está com infecção respiratória e se recupera na unidade semi-intensiva.

O quadro de saúde dele é considerado estável e ele respira espontaneamente. Inclusive, ele já fez teste de Covid-19 e o resultado foi negativo.

Zagallo fez história no futebol. Com uma longa carreira nos campos, ele venceu duas Copas do Mundo como jogador, foi campeão em uma Copa como treinador e em outra como coordenador técnico.

