Zagallo teve filhos? Saiba mais sobre a família do ídolo do futebol

Morte do ídolo Mário Zagallo desperta a curiosidade dos fãs para saber mais sobre a família dele. Saiba quantos filhos ele teve e com quem foi casado

O ex-jogador de futebol e ex-treinador Mário Jorge Lobo Zagallo faleceu aos 92 anos de idade e deixou os fãs saudosos. A morte dele aconteceu na sexta-feira, 5, em decorrência de falência múltipla de órgãos enquanto estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. Com a triste notícia, os fãs do ídolo do futebol ficaram curiosos para saber mais sobre a família dele: Zagallo teve filhos? Zagallo era casado com quem? Saiba as respostas abaixo!

Em sua vida, Zagallo teve quatro filhos: Maria Emilia de Castro Zagallo, Maria Cristina de Castro Zagallo, Mário César Zagallo e Paulo Jorge de Castro Zagallo. Porém, todos são discretos e não costumavam aparecer publicamente ao lado do pai.

Os herdeiros dele são frutos do seu casamento com Alcina de Castro. Porém, Zagallo já era viúvo. A esposa dele faleceu em 2012, aos 80 anos , em decorrência da insuficiência respiratória após ficar dois meses internada.

Zagallo e Alcina se conheceram no Rio de Janeiro quando ele jogava pelo time América e se casaram em 1955.

Um dos filhos do ex-jogador, Paulo Zagallo seguiu os passos do pai no esporte. Ele foi treinador de futebol de várias equipes e também da seleção brasileira de futebol masculino sub-18 e sub-20. Um dos netos de Zagallo, o Mario Jorge Lobo Zagallo Neto, é DJ e usa o nome artístico de ZAG.

Morte de Zagallo foi anunciada por sua família

A morte de Mário Jorge Lobo Zagallo foi anunciada por sua família por meio de uma mensagem nas redes sociais. "É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa", afirmaram.

O velório de Zagallo acontecerá no domingo, 7, na sede da CBF (Av. Luiz Carlos Prestes, 130) aberto ao público, a partir das 9:30 da manhã. O sepultamento será as 16:00 horas no cemitério São João Batista.