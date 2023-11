Filha de Isabel Salgado fala sobre o primeiro ano da morte repentina da mãe

Ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado faleceu há um ano e a filha dela contou sobre como anda a vida após a despedida repentina

Filha da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, a atleta Carol Solberg fez uma homenagem para a mãe na data em que completou um ano da morte dela. Isabel faleceu em 16 de novembro de 2022, aos 62 anos, em decorrência da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, apenas um dia após ter sido internada.

Nas redes sociais, Carol relembrou fotos da mãe feliz no mar e falou sobre como anda a sua vida sem a presença de Isabel ao seu lado.

"Sua gargalhada era das coisas que eu mais amava ouvir no mundo. Era tão boba e deliciosa. Por aqui as coisas ficaram bem mais sem graça. Que saudade de você gritando na porta da minha casa, sem nunca tocar a campainha, do barulho que você causava em qualquer lugar que chegava. Como sinto sua falta nas coisas mais simples das nossas vidas. Todos os dias eu consigo te escutar falando pra gente levantar e sacudir a poeira, que tudo vai ficar bem. Não faço ideia do que aconteceu, nem como esse ano sem você passou, a gente foi indo, se apoiando uns nos outros, caindo e levantando, chorando e rindo, com raiva e com gratidão. Aprendendo a viver com essa falta de ar, com esse aperto no peito, com esse vazio absurdo, tentando descobrir quem somos nós depois de sentir tanta dor. Confesso que ainda não sei", disse ela.

E completou: "E mesmo com esse nó no peito, sigo sabendo da sorte que tenho de ser sua filha. E agradeço todos os dias por ter tido uma mãe tão fodona, tao maravilhosa e minha maior amiga. Nosso amor segue muito vivo dentro de mim e sua força continua me empurrando pra frente como sempre foi e sempre será. Te amo com todo amor que cabe dentro de mim. Obrigada por tanto, mãe".

Isabel Salgado deixou cinco filhos: Pilar, Maria Clara, Carolina, Pedro e Alisson. As duas primeiras filhas são frutos de relacionamentos breves dela. Carolina e Pedro são frutos da relação com Ruy Solberg. E o caçula, Alisson, foi adotado por ela em 2015.

Como foi a morte de Isabel Salgado?

A ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado foi internada no dia 15 de novembro de 2022 em um hospital de São Paulo com dificuldade respiratória e foi intubada. Os médicos colocaram ela no ECMO, que é uma máquina que ajuda o pulmão a funcionar, mas ela não resistiu e faleceu no dia 16 de novembro de 2022. Ela apresentou sintomas de gripe, que evoluiu para uma pneumonia.

A causa da morte dela foi a Síndrome Aguda Respiratória do Adulto, conhecida como SARA, que é quando um vírus ou bactéria provoca uma lesão no pulmão e promove o desconforto respiratório.

O velório do corpo dela aconteceu no Rio de Janeiro e a cremação foi realizada no dia 17 de novembro de 2022.

Isabel Salgado foi um ícone do vôlei brasileiro nas quadras e na areia.