Famosos prestam homenagens após morte do ex-jogador Rincón

O ex-jogador Freddy Rincón faleceu na noite desta última quarta-feira, 13, dias após sofrer um acidente de carro

O mundo do esporte sofreu uma grande perda!

Nesta última quarta-feira, 13, início da madrugada desta quinta-feira, 14, no Brasil, morreu o ex-jogador colombiano Freddy Rincón, aos 55 anos. Ele não resistiu aos graves ferimentos provocados por um acidente de trânsito, que aconteceu em Cali, na Colômbia.

O carro dirigido pelo ex-meia do Corinthians e Palmeiras foi atingido por um ônibus na madrugada da última segunda-feira, 11, e ele sofreu um traumatismo craniano. O ex-atleta chegou a ser operado, mas não resistiu.

Nas redes sociais, alguns artistas se manifestaram sobre o falecimento de Freddy Rincón e prestaram homenagens.

Confira as homenagens:

Felipe Andreoli: "Freddy Eusebio Rincon Valencia. Eu adorava mostrar que sabia o nome do Rincon completo. E sempre sou isso por causa dos álbuns de figurinhas, em especial o da Copa de 1994. Eu fui um adolescente, um jovem que cresceu na época em que o Rincon mais brilhou. Em especial com a camisa da Colombia e do Corinthians. Impossível nao admirar aquele craque que jogava com uma técnica incrível, chutava mísseis de fora da area, protegia a bola como ninguém, seus cotovelos estavam em todas as partes, cercando a bola, ninguém chegava perto. E um líder. O cara que levantou a taça do mundial do Timão em 2000. O cara que jogou aquele 5 a 0 histórico da Colômbia pra cima da Argentina na casa do caras. Como eu lembro desses jogos. E outro, inesquecível, que eu tava no estádio, foi aquele 2 a 2 Corinthians e Portuguesa, aquele do Javier Castrilli... O Rincon bateu o penalti no angulo pra fazer 2 a 2. São muitas recordações. Quem ama futebol e viu Freddy Eusebio Rincon Valencia jogando ta muito triste hoje. Que descanse em paz. Sua elegância em campo jamais será esquecida. Gracias, Freddy", escreveu o apresentador do Globo Esporte SP, da TV Globo.

Ana Thaís Matos: "Nunca vi nada igual ao Rincon, sim sou saudosista e também reconheço que o futebol evoluiu em mtos pontos. Pra mim, se tivesse que explicar o que foi Freddy, eu diria que era uma mistura perfeita de Tony Kroos, com Casemiro + Gilberto Silva + Busquets + Kante e mais qualquer volante que você queira colocar na soma. Ele era forte, extremamente técnico, rápido, imponente, impositivo, firme, pouca risada e formou a minha dupla preferida na história ao lado do Vampeta. Sem contar cada canudo que soltava da entrada da área. Fazia o futebol ser serio em campo. Ainda esteve com a maior seleção colombiana de todos os tempos, em 1994 nos EUA. Ao total acho que foram três Copas com a camisa da Colômbia. Freddy foi ídolo, desses que enche o nosso peito de orgulho quando a gente vê com a camisa do nosso time. Você olhava pra ele e se sentia representado em campo. Ele enfiava o dedo na cara de qualquer comédia em campo. Ngm tirava uma com Rincon. Sabia se posicionar, sabia exigir do outro, corria uma barbaridade em campo. Ídolo. Ídolo mesmo. Desses que não teremos jamais", disse a comentarista esportiva.

Neto: "O #tbt de hoje é meu e do Dinei com um dos maiores volantes do futebol mundial. E um grande amigo, diga-se de passagem! Que Deus lhe receba em um bom lugar Freddy! #riprincón", escreveu o ex-jogador.

Dan Stulbach: "Descanse em paz capitão", escreveu o ato.

Vampeta: "Meu amigo se foi para sempre. No seu lugar ficaram estas saudades eternas, que eternamente serão sentidas com muita tristeza. Vai com Deus meu irmão", falou o ex-jogador.

Marcelinho Carioca: "Perdemos nosso capitão, gigante, craque e monstro do 1º Mundial do @corinthians Nossas condolências a todos os familiares", escreveu o ex-jogador.

Marcos: "Que notícia triste, descanse em paz, Freddy!!", disse o ex-goleiro do Palmeiras.