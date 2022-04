Aos 55 anos, ex-jogador Rincón morre após grave acidente

Ex-jogador Rincón faleceu após não resistir a ferimentos de um acidente de carro na Colômbia

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 08h15

O ex-jogador Rincón faleceu no final da noite desta quarta-feira, 13.

Aos 55 anos, o ídolo de muitos brasileiros morreu após não resistir a ferimentos graves, recorrentes de um acidente de carro.

Na última segunda-feira, 11, o ex-meia do Corinthians teve o veículo que estava conduzido atingido por um ônibus e acabou hospitalizado com um traumatismo craniano após o ocorrido.

Internado, na segunda-feira mesmo, Rincón chegou a passar por uma cirurgia delicada, de quase três horas, mas acabou não resistindo alguns dias depois e faleceu em uma clínica na Colômbia.

Rincón ídolo no Brasil

Freddy Rincón ficou bem conhecido na década de 1990, quando jogou pelo Real Madrid, pelo Napoli, além de times brasileiros como Palmeiras e Corinthians.

Inclusive, o ex-jogador é ídolo do Corinthians, onde foi capitão e pendurou as chuteiras em 2004. Ele ainda levantou a taça do primeiro Mundial do time em 2000.

"É com muita tristeza que nos despedimos de um grande ídolo. Nosso capitão no primeiro titulo mundial, Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira. Eternamente em nossos corações", lamentou o Corinthians na rede social.