Esposa de Michael Schumacher vive isolada há 10 anos. Saiba o motivo!

Ex-chefe de Michael Schumacher revela segredo sobre a vida esposa do ex-piloto de F1 e o motivo vem à tona

A esposa do ex-piloto de F1Michael Schumacher, Corinna, vive reclusa há 10 anos e quase não tem contato com as pessoas fora de sua casa. A revelação foi feita pelo ex-chefe do piloto, Eddie Jordan. Ele revelou o segredo sobre a família de Schumacher em uma entrevista.

Fundador da equipe Jordan, Eddie Jordan classificou o sumiço da esposa de Schumacher como a rotina de uma prisioneira desde que o ex-piloto sofreu um grave acidente em 2013. “Faz quase dez anos e a Corinna não pôde ir a uma festa, um almoço, isso ou aquilo. Ela é como uma prisioneira, porque todos iriam querer falar com ela sobre Michael, quando ela não precisa de lembretes a cada minuto”, disse ele ao site The Sun Online.

O motivo para Corinna viver longe de tudo é porque ela faz de tudo para manter o quadro de saúde do marido em sigilo. Ela e os familiares não querem divulgar qual é o real estado de saúde do atleta.

Jordan ainda disse que tentou visitar Schumacher logo depois do acidente, mas a esposa dele o impediu. Ele contou que entendeu os motivos dela, que restringiu as visitas apenas para os familiares e para Jean Todt, que foi diretor da Ferrari.

O acidente de Michael Schumacher

Em 2013, Michael Schumacher sofreu um grave acidente em uma pista de esqui em Méribel, na França. Ele sofreu um trauma ao bater a cabeça em uma pedra e foi levado às pressas para o hospital. O estado de saúde dele foi declarado como crítico e ele chegou a ficar em coma por causa de um traumatismo craniano e uma neurocirurgia.

Algum tempo depois, ele teve alta hospitalar e segue em reabilitação em sua casa na Suíça. Porém, a família não divulga informações sobre como ele está.