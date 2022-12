Esposa de Cristiano Ronaldo dá presente de mais de R$ 2 milhões para ele

Cristiano Ronaldo ganha presente de Natal caríssimo de sua esposa e o valor do presentão impressiona

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo (37) ganhou um presente luxuoso e caríssimo de sua esposa, Georgina Rodriguez (28). Ela presenteou o amado no Natal com um carro Rolls Royce Phantom conversível, que é avaliado em 400 mil euros, cerca de R$ 2,1 milhões.

O mimo de luxo foi entregue no último final de semana e teve até um laço vermelho para dar um toque especial no presentão. Nas redes sociais, Georgina mostrou o vídeo de quando mostrou o carro para o marido. O carro tem a capota que pode abrir em apenas 20 segundos, além de chegar aos 100Km/h em apenas cinco segundos.

Este não é o primeiro carro de luxo do atleta. Cristiano Ronaldo é um colecionador de carros de luxuo e tem alguns modelos em sua garagem, que incluem veículos das marcas Bugatti, Ferrari, Bentley e Rolls-Royce. Um dos carros mais caros dele é uma Mc Laren Senna, que é uma homenagem ao piloto Ayrton Senna, e é avaliado em R$ 5,4 milhões.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo tem quatro filhos: Ronaldo Jr (12), Matteo (5), Eva (5), Alana Martina (2) e Bella Esmeralda (7 meses).

Cristiano Ronaldo desabafa sobre a morte de um dos filhos gêmeos

O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo relembrou a morte de um dos filhos gêmeos há poucos meses. O bebê faleceu pouco após o nascimento. "Foi muito difícil entender porque isso aconteceu com a gente. Gio chegou em casa e as crianças começaram a perguntar: ‘cadê o outro bebê, cadê o outro bebê?’. Os outros [mais novos] no começo, ao redor da mesa, começaram a perguntar ‘Mãe, onde está o outro bebê?’ …e depois de uma semana, decidimos ser francos vamos ser honestos com as crianças, dissemos que Ángel, que é o nome dele, ele foi para o céu”, afirmou o atleta em entrevista ao apresentador britânico Piers Morgan, da TalkTV.

“As crianças entenderam, ainda hoje dizem ‘Papai, eu fiz isso por Ángel‘ e apontam para o céu. O que eu mais gosto porque ele faz parte da vida deles. Não vou mentir para meus filhos, digo a verdade, o que foi um processo difícil”, desabafou.