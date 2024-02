Ele cresceu! Filho mais velho de Cristiano Ronaldo surge quase da altura do pai

O tempo passou voando! O filho mais velho de Cristiano Ronaldo aparece enorme em nova foto e mostra que está quase da mesma altura do pai

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo reuniu sua família ao celebrar seu aniversário de 39 anos de idade na segunda-feira, 5. Porém, o filho mais velho dele, Cristiano Júnior, roubou a cena.

Na foto da família reunida, a altura do adolescente de 13 anos chamou a atenção. Ele mostrou que está bem alto e quase da mesma altura do pai famoso. Os dois posaram sorridentes e abraçados na hora da comemoração do aniversário do patriarca.

Na foto, o atleta ainda postou com a namorada, Georgina, e os outros três filhos, Alana Martina, Eva Maria e Mateo. “Grato por passar meu aniversário de 39 anos da melhor maneira possível: Com minha família e de volta ao campo de treinamento. Obrigado a todos pelas mensagens calorosas”, disse ele na legenda.

Cristiano Ronaldo dá presentão para Luan Santana

Em 31 de dezembro, Cristiano Ronaldo organizou um evento especial para celebrar a chegada de um novo ano e também o aniversário de sua mãe, Maria Dolores Aveiro, que é fã de Luan Santana. Por isso, o cantor foi convocado para cantar na festa exclusiva do jogador de futebol e até recebeu um presente generoso como agradecimento.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o brasileiro aparece emocionado ao receber a surpresa do atleta, que organizou o evento privado em sua cidade natal, Ilha da Madeira, em Portugal. Para celebrar a ocasião e agradecer a apresentação, Cristiano presenteou Luan com um relógio luxuoso avaliado em aproximadamente R$ 432 mil.

O cantor não conteve a emoção ao receber o presentão: “Você não fez isso, não... Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex... Que momento!”, disse emocionado. Luan ainda exaltou o jogador de futebol, que atualmente defende o Al-Nassr; “Das mãos do homem”, disse o artista brasileiro.