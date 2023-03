Defesa de Daniel Alves deve fazer pedido inusitado para suposta vítima de abuso

Após várias versões dadas pelo jogador Daniel Alves sobre caso de estupro, defesa pedirá teste para vítima

Após dar diversas versões sobre o suposto caso de estupro envolvendo ele e uma jovem, Daniel Alves e sua defesa deverão pedir teste de sanidade mental para ela.

O advogado do atleta Cristóbal Martell estaria trabalhando com a hipótese de "distorção da narrativa", tentando fazer com que a versão da mulher seja descreditada.

A justiça espanhola, assim que receber o pedido, pode pedir que o Instituto Médico Legal faça uma análise psicológica da vítima para investigar traumas anteriores e distúrbios psicológicos.

O crime

Vale lembrar que o jogador já contou o que aconteceu em 30 de dezembro de 2022, em Barcelona, Espanha, de diversos jeitos. Primeiramente, ele não conhecia a vítima. Depois, disse que fez sexo consensual com ela. Em outro depoimento, disse que a mulher foi quem fez sexo oral forçado nele. Agora, ele e sua defesa optam por questionar a sanidade da jovem de 23 anos.

O jogador estava na cidade porque a mãe de sua esposa, Joana Sanz, havia morrido. Ele, então, foi para a balada com os amigos e teria se encontrado com a vítima e amigas na área VIP da casa noturna. O crime teria acontecido no banheiro do local, para onde Daniel foi com a mulher em dado momento.