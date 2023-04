De muletas, Neymar Jr. comparece ao jogo do Santos na Sudamericana

Ex-jogador do clube litorâneo, Neymar Jr. acompanha partida do Santos ao lado de ex-jogador de futsal, Falcão

Nesta quinta-feira, 20, o Santos Futebol Clube enfrenta o Audax Italiano, do Chile, em partida válida pela Copa Sudamericana. E para acompanhar o jogo, o clube litorâneo do estado de São Paulo recebeu duas visitas ilustres: o ex-jogador de futsal, Falcão (45) e o jogador de futebol revelado pelo time, e atual camisa 10 do Paris Saint-Germain, Neymar Jr. (31).

De muletas, o atleta compareceu ao camarote do Estádio Urbano Caldeira, o tão famoso Vila Belmiro, que já presenciou inúmeras atuações de gala do craque da Seleção Brasileira, para trazer boa sorte ao time do coração, por quem tem tanto carinho.

Alguns internautas aproveitaram para brincar com a situação ruim do clube e a presença de Neymar no estádio. “O Santos deveria botar o Neymar em campo. De MULETA ele faz uns quatro gols neste Audax Italiano”, debochou um.

Pelo Santos, Neymar possui 134 jogos, com 70 gols feitos e 35 assistências, conquistando uma Copa Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três campeonatos paulistas. Nesta semana, o craque da Seleção Brasileira e sua namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, anunciaram que estão esperando o primeiro filho do casal. Ney já é pai de Davi Lucca, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas.

O anúncio da gravidez de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos. Na noite de terça-feira, 18, eles fizeram um post nas redes sociais com um ensaio fotográfico de Bruna mostrando a barriguinha em crescimento. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.