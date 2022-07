David Beckham ganha documentário na Netflix: "Estou animado"

Ex-jogador de futebol David Beckham será homenageado em série documental sobre sua carreira

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 12h54

Os fãs de futebol podem comemorar, porque nesta quarta-feira, 13, o ex-jogador de futebol, David Beckham (47) anunciou que a Netflix está produzindo um documentário sobre sua carreira.

O anúncio do documentário veio através de um post no perfil do Instagram do jogador, que compartilhou uma série de fotos de momentos da sua vida.

Na legenda do post, o astro do futebol aproveitou para escrever: "Estou animado para confirmar que estou fazendo parceria com a @Netflix em uma série de documentários sobre minha vida e carreira...", destacou Beckham.

O documentário que celebra a vida e carreira do ex-jogador é dirigido por Fisher Stevens e pela produtora Studio 99. David Beckham ainda não divulgou a data de estreia.

David Beckham ganha documentário na Netflix: