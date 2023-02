Daniel Alves pode ser solto; decisão é discutida em Barcelona

Jogador Daniel Alves está preso acusado de estupro por uma jovem de 23 anos

Está sendo discutida nesta quinta-feira, 16, a soltura do jogador Daniel Alves. Sua defesa pede para que ele aguarde o julgamento em liberdade.

A defesa da jovem que o acusa de estupro, do atleta e o Ministério Público local apresentaram argumentos e provas para o Tribunal de Barcelona, em prol de defender ou não sua liberação. Um dos motivos para que dois dos três lados peçam que ele continue na prisão é que ele pode fugir com seu jatinho.

A defesa também usa o resultado do teste de DNA, que constatou o sêmen do jogador no corpo da jovem, como evidência para mantê-lo em cárcere.

Ainda não se sabe quando a decisão da liberdade provisória sairá.

Relembre o caso

O jogador Daniel Alves está sendo acusado de estupro pro uma jovem de 23 anos. O suposto crime teria acontecido em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022. Imagens da câmera de segurança mostram que o jogador a chamou para entrar em um local com porta e no áudio ela pergunta para onde está sendo levada.

Após negar em duas versões, o jogador acabou admitindo que houve penetração vaginal, mas, segundo ele, com consentimento. Já a vítima afirma que foi violentada e que chegou a entrar em disputa corporal com o ex-jogador do Barcelona. Os exames constaram marcas de arranhões compatíveis com a suposta briga.