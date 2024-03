Daniel Alves pode receber fortuna de governo espanhol após condenação; entenda

Mesmo após condenação, Daniel Alves pode receber verdadeira fortuna se vencer processo contra governo espanhol; saiba o valor e entenda o caso

O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves está atualmente preso na Espanha após ter sido condenado por abuso sexual contra uma mulher em uma boate em fevereiro de 2024. Detido há mais de um ano, o ex-atleta pode estar no caminho para receber uma quantia valiosa caso vença um processo contra o governo espanhol.

Isso porque o ex-jogador da Seleção Brasileira entrou com uma ação contra a Agência Tributária da Espanha e poderá ser reembolsado ao equivalente a R$ 49,4 milhões na cotação atual em impostos pagos no passado. As informações são do portal Splash, do Uol, que teve acesso aos documentos envolvendo o novo processo.

De acordo com informações do site, Daniel já ganhou um recurso e deve receber o valor equivalente a R$ 6,4 milhões do governo espanhol. Essa quantia havia sido retida pelo fisco espanhol como impostos por pagamentos da temporada de 2013, e deve ser devolvida pelas autoridades do país estrangeiro ao brasileiro. Na época, ele ainda estava jogando pelo Barcelona.

Agora, caso ele vença os demais processos, o ex-atleta pode acumular uma verdadeira fortuna beirando os R$ 50 milhões, e seus advogados já teriam até traçado um destino aos valores. Conforme informações obtidas pelo Splash, a equipe jurídica pretende protocolar um novo pedido de liberdade, já que ele pode recorrer da decisão judicial em outras instâncias

Dessa forma, Daniel estaria oferecendo uma garantia de que não fugiria do país, especialmente devido ao alto valor em jogo. Vale lembrar que o risco de fuga do jogador foi apresentado como o motivo pelo qual ele passou o último ano retido, mesmo que o resultado do julgamento só tenha sido divulgado em fevereiro deste ano.

Vale lembrar que o ex-jogador de futebol compareceu ao tribunal em Barcelona, na Espanha, para receber seu veredito de forma antecipada na última quinta-feira, 22. Daniel Alves foi condenado a uma sentença de 4 anos e 6 meses de prisão, juntamente com uma ordem de indenização para a vítima de agressão sexual.

O ex-atleta brasileiro deve pagar uma compensação, no valor aproximado de 150 mil euros, cerca de R$ 804 mil. Ademais, Daniel será responsável por cobrir os custos do processo. Após cumprir sua pena, ele terá liberdade supervisionada por cinco anos. A defesa do jogador ainda tem a possibilidade de recorrer da decisão e por isso, avaliam os possível valores.

