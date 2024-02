Saiba de onde vem a fortuna de Daniel Alves, que está preso na Espanha

Daniel Alves acumulou uma verdadeira fortuna ao longo de sua carreira nos campos de futebol. Saiba qual era o salário dele e o valor acumulado

O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves está preso na Espanha após ter sido condenado por abuso sexual contra uma mulher em uma boate. Ele está detido há mais de um ano. Porém, aqui fora, ele acumulou uma fortuna ao longo de sua carreira no esporte.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o atleta é dono de 55 milhões de euros - cerca de 295 milhões de reais. Porém, a defesa dele diz que o jogador não tem uma boa situação financeira, mas não entraram em detalhes.

Ao longo de sua carreira, Daniel recebeu salários milionários. Na época do clube Pumas, ele recebia o salário mensal de 300 mil euros - cerca de 1,6 milhão de reais. No time Barcelona, ele recebia cerca de 10 milhões de euros por ano - o equivalente a 53 milhões de reais. Além disso, ele recebe um valor mensal do time São Paulo no valor de 450 mil até 2016 por causa de um acordo contratual.

Além dos salários nos campos, ele também construiu sua fortuna com investimentos na área empresarial, como quando fundou uma agência de representação de jogadores de futebol, uma empresa com foco em direito de imagem, uma rede de restaurantes e loja de roupas e acessórios.

A sentença de Daniel Alves

Na manhã desta quinta-feira, 22, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves compareceu ao tribunal em Barcelona, na Espanha, para receber seu veredito de forma antecipada. O ex-atleta foi condenado a uma sentença de 4 anos e 6 meses de prisão, juntamente com uma ordem de indenização para a vítima de agressão sexual, após o julgamento no início de fevereiro.

Conforme relata o G1, Daniel compareceu ao tribunal ao lado de sua equipe jurídica. Ao receber a sentença, a violência do caso foi enfatizada: "O acusado agarrou bruscamente a denunciante, a derrubou ao chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a vaginalmente, apesar de a denunciante dizer que não, que queria ir embora", diz parte do documento.

"Isso se configura a ausência de consentimento, com o uso de violência, e com acesso carnal", está escrito em outro trecho da condenação do jogador de futebol, que passou por um julgamento de três dias. Ele foi acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate, em Barcelona, em dezembro de 2022, pouco tempo após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Inicialmente, a leitura da sentença estava programada para meados de março, mas foi a conedenação foi antecipada duas semanas após o julgamento. Daniel, que estava em prisão preventiva desde janeiro do ano passado, permanecerá recluso, de acordo com informações do G1. Além disso, o jogador precisa passar nove anos longe da vítima.

O ex-atleta brasileiro também foi intimado a pagar uma indenização à mulher, no valor aproximado de 150 mil euros, cerca de R$ 804 mil. Ademais, Daniel será responsável por cobrir os custos do processo. Após cumprir sua pena, ele terá liberdade supervisionada por cinco anos. A defesa do ex-jogador ainda tem a possibilidade de recorrer da decisão.