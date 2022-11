Copa do Mundo: Veja a lista dos jogadores convocados para a Seleção Brasileira

Copa do Mundo

Brasil revela qual é a lista dos 26 jogadores convocados para representarem o país na Copa do Mundo do Catar

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 13h48

O Brasil já tem a sua seleção de futebol masculino formada para a Copa do Mundo do Catar, que começará ainda neste mês. Nesta segunda-feira, 7, o técnico Tite revelou qual é a sua lista com os 26 jogadores de futebol convocados para a Seleção Brasileira.

Em uma coletiva de imprensa, ele leu os nomes dos atletas e quais são os atuais times que eles defendem a camisa. De acordo com o site SportBuzz, a lista teve poucas surpresas, já que muitos atletas já eram esperados na lista oficial dos convocados.

Confira a lista completa dos convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Alisson; Ederson; Weverton.

Laterais: Danilo; Daniel Alves; Alex Sandro; Alex Telles.

Zagueiros: Marquinhos; Thiago Silva; Eder Militão; Bremer.

Meio-campistas: Casemiro; Fabinho; Fred; Bruno Guimarães; Lucas Paquetá; Everton Ribeiro.

Atacantes: Neymar; Vinicius Jr; Raphinha; Antony; Richarlison; Gabriel Jesus; Pedro; Rodrygo; Gabriel Martinelli.