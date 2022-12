Como será o Natal de Pelé? Ídolo do futebol preocupa fãs devido à saúde

Pelé está internado desde o fim de novembro, em São Paulo, devido a um câncer no cólon

Pelé (82) irá passar o Natal ao lado da família, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O ídolo do futebol está internado desde o final do mês de novembro em decorrência de um câncer no cólon. Neste sábado, 24, Véspera do Natal, sua filha, Kely Nascimento (55), mostrou que Edinho, seu irmão, viajou do Paraná para ficar com o pai na capital paulista.

Kely já havia informado que o pai passaria o feriado internado. "Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá! Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro!", disse ela.

E completou: "O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós. Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!). Nós desejamos a todos que celebram, um natal cheiro de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com muito amor e saúde!! Amamos vocês, daremos um update semana que vem".

O ex-jogador foi internado inicialmente para regular os medicamentos que estava tomando. No último boletim divulgado pelo hospital, na última quarta-feira, 21, foi informado que o estado de saúde do craque "requer cuidados".

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", dizia o texto.

Kely chegou ao Brasil no último dia 12. Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou uma foto segurando a mão do ex-jogador e, em outro registro, mostrou que estava trabalhando do quarto do hospital. "Gratidão por café e trabalho remoto", escreveu ela.

No ano passado, ele chegou a ser submetido a uma cirurgia por causa do câncer no cólon. No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Em dezembro deste ano, o ex-atleta parou de responder à quimioterapia, e, desde então, vem recebendo cuidados paliativos.

Isso quer dizer que o tratamento quimioterápico foi suspenso e que foram adotadas medidas de conforto, para aliviar sintomas como a dor e a falta de ar. As filhas do Rei do futebol tentaram tranquilizar os fãs quanto ao estado de saúde do pai. "Não gosto de falar que o tratamento do câncer não está dando certo. Já deu, está dando. Só de ele estar aqui, estar respirando, já está dando supercerto", disse Flávia Cristina (53) a TV Globo.

MOVIMENTAÇÃO NA VILA BELMIRO

Nesta sexta-feira, 23, os fãs do ex-jogador de futebol começaram a perceber uma movimentação diferente no Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, em Santos, litoral do estado de São Paulo. O local é conhecido como a casa do time Santos, onde o ex-atleta começou a carreira.

Os moradores da região perceberam que estruturas estão sendo levadas para o local. O jornalista Diego Torbes chegou a declarar no Twitter que estruturas de ferro foram levadas para o local. “Movimentação estranha na Vila Belmiro, estádio do Santos, neste momento”, escreveu ele.

Após os rumores de movimentação estranha na Vila Belmiro, Kely, a filha dele decidiu compartilhar uma foto do pai no hospital. Na imagem postada no Instagram, ela apareceu deitada no colo do craque, que abraçou a filha enquanto faz o seu tratamento na internação. Na legenda da foto, ela disse: “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”.