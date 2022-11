Esporte / Torcida dos famosos

Cleo dá beijão no marido em torcida na Copa do Mundo do Catar

Cleo curte o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar em clima de romance com o marido, Leandro D'Lucca

CARAS Digital Publicado em 28/11/2022, às 15h19

Cleo e Leandro D'Lucca - Fotos: Marcelo Sá Barretto / AgNews