CazeTV quebra recorde mundial durante transmissão do jogo do Brasil na Copa

Canal do YouTube promovido por Casimiro Miguel bate recorde mundial de telespectadores simultâneos

Que conquista! Esta segunda-feira, 24, foi como uma vitória dupla para o Brasil. Primeiro, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino estreou com o pé direito, ganhando de 4 x o sobre a Seleção do Panamá. E durante a transmissão do jogo, o canal de YouTube CazéTV, promovido pelo jornalista Casimiro Miguel, quebrou o recorde mundial de telespectadores simultâneos.

De acordo com o Uol, o canal que transmite diversos jogos da Copa do Mundo Feminina alcançou a marca de um milhão de aparelhos conectados ao mesmo tempo para acompanhar a estreia do Brasil durante a competição que acontece na Austrália e Nova Zelândia. Só durante o primeiro tempo, foram registrados 795 mil aparelhos.

Anteriormente, o recorde pertencia ao jogo de Champions League, que registrou 250 mil aparelhos conectados ao mesmo tempo, mas, essa marca já havia sido quebrada na última sexta-feira, 21, pelo próprio Casimiro e seu canal, durante o jogo entre Estados Unidos e Vietnã.

Durante a transmissão da partida, Casimiro Miguel estava acompanhado do narrador Luis Felipe Freitas e as ex-jogadoras Ju Cabral e Fran, que também é namorada de uma das atletas que compõem o elenco brasileiro, Andressa Alves.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CazéTV (@cazetv_oficial)

Conheça Ary Borges, a autora de 3 gols da Seleção na estreia da Copa do Mundo Feminina

Na partida, outra marca importantíssima foi feita pelo Brasil. A jogadora Ary Borgesse tornou a primeira atleta a marcar um hat-trick (ou três gols) em uma estreia de Copa do Mundo Feminina. Mas você conhece quem é ela? A meio-campista se chama Ariadina Alves Borges, tem 23 anos e nasceu em São Luís, no Maranhão. Criada pela avó, jogava ao lado de garotos ainda na infância. Com 10 anos de idade, sonhando com a carreira no futebol, se mudou para São Paulo para viver com os pais. A revelação no futebol profissional aconteceu pelo Sport em 2017. Em 2019, a atleta jogou no São Paulo. Ela também passou três temporadas no Palmeiras, onde se firmou como uma das principais jogadoras do futebol nacional. Atualmente joga no Racing Louisville, dos Estados Unidos.