Casimiro critica reações exageradas em comentários negativos sobre mulheres em transmissões esportivas

Jornalista e streamer Casimiro questiona comentário de internauta durante live sobre mulheres no esporte

O jornalista Casimiro Miguel (29) mexeu com as estruturas da internet na última segunda-feira, 8. Enquanto fazia uma live em seu canal na Twitch, o streamer decidiu rebater uma crítica de um internauta sobre a participação de uma mulher na última transmissão esportiva feita pela Cazé TV, no YouTube, durante o jogo entre Athletico Paranaense e Flamengo.

“Não curti o jeito que ela ficou entrando na transmissão”, criticou um dos espectadores da live. Respondendo de forma irônica, Cazé defendeu o espaço feminino e apontou preconceito no comportamento do internauta.

“Ela vai entrar, todos vão entrar, todos entram falando. É assim que acontece há dois anos na live. É que você não gosta de ouvir voz de mulher, eu acho, irmão. Desculpa ser sincero. Só pode ser isso. Há dois anos, eu falo, o Beltrão fala, o Juninho fala, o Luiz fala. Apareceu uma mulher e 'tu' não gosta que ela fale. Você não gosta de ouvir mulher. De coração, tenta ver essa porr*. Isso é um problema”, comentou o streamer.

“A reação é completamente desproporcional. Com todo respeito, tem narradoras boas e ruins também, assim como tem narrador bom e ruim, mas a reação é desproporcional”, completou Casimiro, defendendo o espaço das mulheres nas transmissões esportivas, que é cada vez maior.

Ana Thaís Matos, jornalista da TV Globo, então, usou suas redes sociais para apoiar Casimiro. “Cazé poderia ficar quieto, não falar nada e simplesmente chegar na menina que entrou na live e falar: ‘Você está falando muito e está incomodando as pessoas'. Não, ele sabe que não é isso, e só um cara da grandeza dele consegue mandar a real sobre a proporção com as críticas que as mulheres sofrem nesse novo momento nas transmissões esportiva”, disse ela.

Outra jornalista, a narradora Renata Silveira, também aproveitou para dar sua opinião e apoio ao colega de profissão. “Vídeo muito necessário, melhor ainda com uma pessoa que tem alcance gigante. Valeu”, agradeceu.