Cartolouco aposta R$ 100 mil em jogo de futebol e deixa mãe furiosa

Cartolouco decide apostar em jogo final da Copa do Brasil e é detonado pela própria mãe

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 21h06

Lucas Strabko (28), também conhecido como Cartolouco, deixou seus seguidores chocados ao revelar em suas redes sociais que apostou R$ 100 mil na finalíssima da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, nesta quarta-feira, 19.

Cartolocou apareceu em seu Instagram falando que pode receber mais de R$ 1 milhão caso nenhum dos dois times consiga marcar um gol durante a partida. Se ela for para os pênaltis, com o placar de 0 x 0, o ex-Fazenda irá acumular o prêmio do reality que participou anos atrás.

“Seja o que Deus quiser. Apostei R$ 100 mil para voltar R$ 1 milhão de reais que não terá gol hoje entre Flamengo e Corinthians! Todo o dinheiro que tinha guardado para a Copa… PQP! Tô passando mal! Ou eu ganho ou já era, Catar”, escreveu Cartolouco.

Nos comentários da publicação, sua mãe, Sheila, acabou criticando a atitude do filho, deixando claro que não aguenta mais descobrir as loucuras que o ex contratado da Globo faz. “Você não tem juízo. Cansada!”, disse a mãe. “Te amo, mãe. É a chance de mudar de vida”, respondeu o influenciador.

Veja a publicação de Cartolouco falando sobre sua aposta: