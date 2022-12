Esposa de Marquinhos, Carol Cabrino usa amuleto da sorte nos jogos da Seleção Brasileira

A influenciadora e esposa do jogador Marquinhos, Carol Cabrino disse que usa um amuleto da sorte durante os jogos do Brasil

A influenciadora Carol Cabrino, esposa do zagueiro Marquinhos, usa um amuleto da sorte durante os jogos da Seleção Brasileira. A mulher do camisa 4 foi ao Catar acompanhar torcer pelo marido de pertinho, junto aos seus três filhos.

Para desejar sorte para o marido, a blogueira usa uma joia confeccionada em prata, com banho de ouro 18K e ródio. A peça tem pedras preciosas, fazendo referência à bandeira do país!

A joia foi usada durante os jogos, e a famosa ainda postou em seu Instagram imagens dos detalhes do acessório de pertinho. O colar tem um relicário com uma foto do casal e outra da família completa, com os três filhos, Maria Eduarda, de 4 anos, Enrico, de 3, e Martina, de 8 meses. E a corrente ainda conta com alguns berloques e pingentes com pedras preciosas bem delicadas nos tons da bandeira do Brasil.

O pequeno filho de Marquinhos, Enrico, completou três anos na última quarta-feira, 7. No Instagram, sua mãe, Carol Cabrino postou uma mensagem de carinho com um vídeo de fotos da família, e imagens de Enrico com Marquinhos, seu pai. O pequeno também está no Catar para acompanhar os jogos do pai!

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Filho… 3 anos de você! 3 anos desse amor azul e feliz. Obrigada por tantos sorrisos e momentos felizes que tivemos depois que você chegou! Amamos você demais.. e estaremos sempre, SEMPRE aqui por você 🤍 feliz aniversário, meu jogadô favorito!!!!"