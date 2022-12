Barack Obama presta homenagem ao Rei Pelé: ‘Um dos maiores que já vi’

Ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama não deixa de homenagear Pelé, que faleceu aos 82 anos

Nesta quinta-feira, 29, o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, faleceu aos 82 anos, depois de uma batalha contra um câncer de cólon. Considerado por muitos como o melhor jogador de futebol da história, para o ex-presidente Barack Obama (61) não é diferente.

Em seu perfil oficial no Instagram, o 44º presidente dos Estados Unidos da América fez questão de homenagear e dizer seu adeus ao eterno Rei. “Pelé foi um dos melhores que eu já vi jogar o jogo bonito. E como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir pessoas. Nossos pensamentos estão com a sua família e todos aqueles que o amavam e admiravam”, escreveu o político.

Na foto em que usou para ilustrar sua mensagem, Barack aparece ao lado de Pelé, que lhe entrega uma camisa da época em que jogava, com uma assinatura e dedicatória especial ao político. “Para Pres. Obama. Com abraço, Edson, Pelé”, estava escrito.

Veja a publicação de Barack Obama prestando homenagem ao eterno Rei do futebol, Pelé:

Uma publicação compartilhada por Barack Obama (@barackobama)



Morre Pelé, ídolo do futebol brasileiro, aos 82 anos

Pelé morreu aos 82 anos de idade nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Ele faleceu após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, que foi descoberto em setembro de 2021. O craque chegou a fazer tratamento de quimioterapia por alguns meses. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O Rei estava internado em um hospital de São Paulo desde o final de novembro de 2022. Ele apresentou um quadro de infecção respiratória. O jornal Folha de S. Paulo chegou a informar que ele não estava mais respondendo ao tratamento de quimioterapia e os médicos decidiram colocá-lo em cuidados paliativos, que é quando o foco é aliviar a dor e o desconforto.