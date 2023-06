Ryan Reynolds investe em carreira fora do cinema e adquire parte de equipe da Fórmula 1

Ryan Reynolds entra como investidor em equipe da Fórmula 1, o ator também é dono de um time de futebol

Não é de hoje que Ryan Reynolds vem investindo em outras áreas além de sua carreira em Hollywood, desta vez o intérprete do Deadpool, junto do ator Rob McElhenney, estão se juntando à Otro Capital e à RedBird Capital Partners em um grupo de investidores que assume uma participação acionária de 24% na Alpine Racing, a equipe de Fórmula 1, nesta segunda-feira, 26.

“Esta associação é um passo importante para melhorar nosso desempenho em todos os níveis”, disse o CEO da Alpine, Laurent Rossi. O acordo de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) avalia a Alpine Racing, com sede na Grã-Bretanha, em cerca de US$ 900 milhões (R$ 4,3 bilhões) após o investimento.

“Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments, como players internacionais com forte histórico na indústria esportiva, trarão sua reconhecida experiência para impulsionar nossa estratégia de mídia e marketing, essencial para apoiar nosso desempenho esportivo no longo prazo”.

Esteban Ocon, piloto da equipe, celebrou a chegada do astro no time e contou que já até trocaram números de celular: "Acho que é fantástico", disse Ocon quando perguntado pelo Motorsport.com sobre as novas conexões da equipe em Hollywood. "Tive muita sorte de poder conversar com Ryan na terça-feira. Então, trocamos algumas [mensagens] de WhatsApp juntos”, contou

"Ele me disse que vai me convidar para o set de filmagem do filme do Deadpool em Londres. Então, eu definitivamente vou!", disse, "Ele também disse que estava muito ansioso para aprender com o nosso mundo, ver como as coisas funcionam e apenas para ter uma conversa sobre corridas. Sou um grande fã de quadrinhos e da Marvel em geral, e grande fã de Deadpool, obviamente", brincou o francês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

Reynolds lidera a Maximum Effort Investments com McElhenney, da série de comédia americana "It's Always Sunny in Philadelphia", e o também ator Michael B. Jordan como co-investidores. Os atores assumiram o Wrexham em novembro de 2020, financiando o retorno do clube galês à Liga Inglesa de Futebol como campeão da quinta divisão em abril deste ano.

Sua popular série documental exclusiva do Star+, "Bem-vindo ao Wrexham", provou ser um grande sucesso, levando o clube pouco conhecido aos holofotes globais.