Ryan Reynolds celebra título de time inglês que comprou com outro ator: ‘Obrigado’

Ator Ryan Reynolds comemora acesso à quarta divisão do Wrexham, time inglês que está ajudando a reerguer ao lado de Rob McElhenney

No último sábado, 22, o Wrexham AFC, time da quinta divisão, venceu a última partida do campeonato de virada, e garantiu o título e o acesso para a quarta divisão inglesa. O clube, comandado pelos atores Ryan Reynolds (46) e Rob McElhenney (46) derrotou o Boreham Wood para se consagrar campeão.

Em suas redes sociais, Ryan celebrou horrores por poder estar presente neste momento tão importante para o time e para a cidade. “Tudo que eu tenho cheira a champanhe, cerveja e grama. Eu ainda estou em algum lugar entre rindo e chorando. Essa cidade e esse esporte são umas das coisas mais românticas da Terra. Obrigado, Wrexham”, escreveu o ator, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

“Rob e eu meio que desmaiamos neste momento, mas de alguma forma, eu nunca vou esquecer”, disse Ryan, em outra publicação, onde mostra o momento exato que o juiz dá o apito final para a consagração do time. O vídeo foi gravado pelo também ator Paul Rudd, conhecido por séries como Friends e por viver o herói Homem-Formiga, no universo da Marvel.

“Rob me beijou na boca e Ryan me chamou de bonitão filho da p*ta! Eu aceito o elogio”, revelou Ben, em uma entrevista ao jornal Daily Mail. “Isso significa muito para eles. Eu estou aqui há três semanas e é tão profissional que não acreditei. É incrível como eles administram o time”, elogiou o goleiro veterano. Foster foi o protagonista da vitória do time inglês, que durante a partida, que acabou em 3 x 2 para o time dos atores, enfrentou um pênalti nos últimos minutos, que o arqueiro defendeu, garantindo a vitória. Rob e Ryan tiveram suas reações reveladas pelo atleta.