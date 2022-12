Após justificar ausência por trabalho, Edinho, filho de Pelé, desembarca no Brasil

Edinho disse que não conseguiria ajudar pai, porque 'não era médico', mas voltou atrás na decisão

O filho de Pelé, Edinho, que mora nos Estados Unidos desembarcou no Brasil para ver o pai. Ele havia dito que não estava o acompanhando no hospital, pois não teria muito como ajudar, mas acabou indo ao encontro do pai.

O treinador de futebol posou com a irmã KelyNascimento em uma foto no Instagram. Na legenda, ela escreveu: "Chegou. #daquinaosaiodaquininguemmetira".

O rei do futebol está internado acometido com um câncer de cólon, segundo os últimos boletins divulgados pelo Albert Einstein, a doença está progredindo. O hospital, no entanto, disse que não divulgará mais informações sobre o caso.

O filho Edinho pegou todos de surpresa com a vinda, isso, pois ele havia explicado o porquê de não estar no Brasil. "Eu gostaria de estar presente, mas estou comprometido aqui, na minha missão aqui também. Não sou médico, então não poderia estar ajudando muito de fato. Quanto mais sucesso eu conseguir na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também”, disse durante coletiva de imprensa nesta semana.

Confira foto dos filhos do Pelé: