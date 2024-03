Após brigas, padrasto de Medina volta a acompanhá-lo em campeonato

Padrasto de Medina volta a acompanhar o surfista em campeonato; Charles Saldanha retomou o trabalho com o enteado após brigas familiares

O padrasto de Medina, Charles Saldanha, está de volta aos campeonatos com o surfista. Após brigas na família e afastamento entre ele e a mãe, Simone Medina, em meio às polêmicas, o tricampeão mundial voltou a ser acompanhado pelo padrasto.

Segundo o UOL, Charles está na Austrália com o enteado durante a etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe. Conforme apurado pelo site, o padrasto voltou a acompanhar o surfista, mas não como técnico, função que exercia antes do racha familiar.

Depois deste evento, Charles seguirá com Sophia Medina, irmã de Gabriel, para o Challenger Series na Gold Coast, também na Austrália, onde a surfista competirá.

Nas últimas semanas, no dia 3 de março, ele escreveu uma declaração para o enteado na rede social. "Parabéns Gabriel,orgulho de você sempre,mais uma vez escreveu a história,nos emocionou mais uma vez com seu talento e determinação,o ouro está a caminho,continua olhando pra frente,te amo,tamo junto sempre", falou Charles ao postar uma foto do surfista.

