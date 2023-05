Ana Paula Borgo, ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei, morre aos 29 anos

A jogadora Ana Paulo Borgo lutava contra um tumor no estômago desde setembro do ano passado

Paula Borgo, a ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei, faleceu aos 29 anos vítima um câncer no estômago. Ela descobriu o tumor em setembro do ano passado, quando precisou se afastar das quadras.

O anúncio da morte foi feito pela mãe da atleta, Debora Borgo, através das redes sociais nesta quinta-feira, 11. "Jesus recolheu minha filha. Que dor, minha filha", lamentou a mãe da oposta nos Stories do Instagram.

Paula foi diagnosticada com o tumor durante os exames médicos realizados na pré-temporada do Barueri, equipe que ela defenderia na última Superliga. Antes, ela estava na Itália, defendendo o Bergamo.

A atleta também defendeu a Seleção Brasileira. Em 2019, a jogadora garantiu a medalha de prata na Liga das Nações, e estava com o time que venceu o Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio. Nas categorias de base, foi campeã mundial sub-23.

Confira a postagem da mãe de Ana Paula:

Mãe de Ana Paula Borgo comunica morte da filha - Reprodução/Instagram

Velório de Ana Paula Borgo - Reproduão/Instagram

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou nota lamentando o falecimento da jogadora mas redes sociais. "A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da jogadora Ana Paula Borgo, aos 29 anos. Ela foi um grande talento do vôlei nacional e defendeu a seleção brasileira em importantes competições como a Liga das Nações e os Jogos Pan-Americanos. Ana Paula Borgo participou da conquista do Mundial Sub-23, na Turquia, e defendeu o Brasil nas seleções de base. Pelos clubes, representou grandes equipes como Praia Clube, Osasco, Pinheiros e Fluminense e atuou no exterior em países como Turquia e Itália. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e amigos de Ana Paula Borgo", diz a nora.

