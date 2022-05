Abertura de megaloja de alto padrão é destaque na Cidade Maravilhosa

Zeca Pagodinho (63) e Belo (48), acompanhado da mulher, a modelo Gracyanne Barbosa (38). Os primeiros clientes foram recebidos com um coquetel, embalado pelo som do saxofonista Felipe Schmitt (40), responsável por deixar todos os presentes encantados com suas interpretações musicais. Quem não puder visitar o local, pode encontrar o mesmo cuidado e dedicação no mundo virtual, com atendimento e vendas por meio das plataformas digitais. “Mulheres guerreiras, nunca duvidem de vocês. Não importa o que os outros dizem, quem luta sempre alcança! Sou mulher e sou guerreira”, finaliza Mônica.



Gracyanne Barbosa e Belo ladeiam a curadora do evento - Foto: Miguel Sá

No local, aqueles que visitarem verão unidades à mostra, mas também podem adquirir produtos de antiquário e adorno, itens de cama, mesa e banho, mesa posta, assim como roupas e acessórios do mais fino requinte. A curadoria de todos estes elementos é da empresária(52), sócia do negócio e com uma vasta experiência no segmento de alto padrão. O novo espaço foi preparado para impressionar pela suntuosidade e elegância, conquistando olhares atentos de quem o frequenta. “Com um mix de produtos no mood elegante e sofisticado. Uma parceria que é puro luxo”, enfatiza Mônica, radiante.