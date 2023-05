Vera Viel celebra 26 anos de casamento e surge em clique raro com o marido: "Homem da minha vida"

A modelo Vera Viel celebrou aniversário de casamento com Rodrigo Faro ao resgatar foto rara com o amado; confira!

Vera Viel celebrou 26 anos de casamento com seu marido, o apresentador Rodrigo Faro (49) no último sábado, 13, e não deixou de compartilhar a data especial em suas redes sociais. A modelo de 47 anos, publicou uma foto do dia em que eles se conheceram e fez uma declaração apaixonada para o amado.

"Me lembro bem daquele dia 13 de maio de 1997, estava feliz pois havia sido aprovada para mais um comercial. O ponto de encontro era as 5:30 da manhã na produtora para irmos gravar na Marina do Guarujá, e foi nesse dia que DEUS preparou tudo …… eu conheci o homem da minha vida. O destino já estava traçado, tudo aconteceu como tinha que ser , três modelos fariam par com três atores no filme

E eles escolheram a Vera com o Rodrigo", iníciou ela.

Na sequência, Vera deu mais detalhes como foi o encontro que marcou para sempre a história do casal."Foi ali que naquele mesmo dia no final da gravação, depois de passarmos o dia inteiro juntos, ele me falou Você será a mãe dos meus filhos!!!! Parece um conto de fadas né? Mas é real, foi exatamente assim é já se vão 26 anos e três filhas Uma família como sempre sonhamos juntos!!! E assim como está escrito em nossas alianças. Para Sempre. Te amo Rodrigo Faro", completou.

Os fãs e amigos do casal também surgiram para desejar felicitações na data especial. "Que lindo! Muito amor pra vocês", declarou Ticiane Pinheiro. "Parabéns ao casal pela linda história e que Deus proteja vocês sempre!", disse outro. "Encontro de almas, lindo um amor romper tantos anos ainda mais pra quem vive no meio artístico como vocês", observou um terceiro.

Vale lembrar que os dois são pais de Helena (9), Maria (14), e da primogênita, Clara, de 17 anos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VERA VIEL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Em seu aniversário, Rodrigo Faro é surpreendido com surpresa de Vera Viel e filhas

Vera Viel, preparou uma surpresa para comemorar o aniversário do marido, Rodrigo Faro. Com a ajuda das três filhas, a ex-modelo o surpreendeu logo de manhã.

Para celebrar a data especial, a apresentadora montou um café da manhã personalizado para o amado com balões de sua idade e um de declaração. Além de fotos e cartões com frases cheias de amor para ele. "Bom dia com surpresa no café da manhã", mostrou Vera Viel.