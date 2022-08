Rodrigo Faro se derrete ao surgir coladinho com sua família: ''É isso que vale a pena nessa vida...''

Rodrigo Faro exibiu um momento encantador ao surgir coladinho com a esposa, Vera Viel e com as filhas, Clara e Maria

Nesta sexta-feira, 12, Rodrigo Faro (48) usou suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu ao lado de sua família, publicando uma foto arrasadora onde aparece com a esposa, Vera Viel (46) e com suas filhas, Clara (17) e Maria (14).

Na imagem, o apresentador aparece combinando o look com Clara, já que os dois usavam camisetas em tons de azul, enquanto Vera e Maria apostaram em looks também parecidos, super estilosos, em tons de beje.

Na legenda, o papai babão se derreteu escrevendo: "Porque é isso o que vale a pena nessa vida... Meus amores... Só faltou a Lelê", lamentando a falta de Helena (9), sua filha caçula no registro.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Família abençoada!", disse um. "Que família mais linda!", escreveu outro. "Que demais!", falou ainda um terceiro.

Confira a foto encantadora de Rodrigo Faro coladinho com sua família:

Rodrigo Faro fala sobre a gravação do filme de Silvio Snatos

Recentemente, Rodrigo Faro revelou que chegou ao fim as gravações do filme sobre a vida de Silvio Santos. Ele aproveitou o momento então para compartilhar um registro inédito, onde aparece caracterizado como o dono do SBT e aproveitou para falar sobre as filmagens do longa.

"Uma honra, uma felicidade de poder homenagear meu maior ídolo na TV!!!! Obrigado meu Deus e minha família pela força!!! Aguardem!!! SILVIO", disse ele agradecendo a oportunidade de dar vida a uma das maiores personalidades da TV brasileira.

