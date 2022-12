Ticiane Pinheiro comemora aniversário da irmã e mostra fotos inéditas: ''Duas lindas''

Apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou cliques raros com a irmã, Jô Pinheiro, e comemorou o aniversário dela

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) comemorou o aniversário da irmã, Jô Pinheiro, nesta quarta-feira, 28. Com fotos de momento especiais, a loira fez uma declaração para ela e encantou os internautas com as lembranças.

Nos cliques, as filhas de Helô Pinheiro (77) apareceram unidas aproveitando eventos em família e mostraram ser bem companheiras. Na legenda da publicação, a esposa de César Tralli (52) escreveu palavras admirando a irmã.

"Vivaaaaaa minha irmã lindaaaa @jooooopinheiro ! Desejo o mundo de coisas boas e que você realize todos seus sonhos. Obrigada por sempre estar do meu lado, me apoiando e me ajudando quando preciso. Obrigada por ser essa irmã tão presente e tão amada. Parabéns para esse ser humano engraçado, divertido, alto astral, super mãe, super tia, batalhadora e de bem com a vida! Viva Jô! Te amoooo e estarei sempre aqui para o que você precisar", escreveu Ticiane Pinheiro.

Nos comentários do post, os internautas admiraram as irmãs. "Duas lindas", elogiaram os fãs. "Duas mulheres incríveis", falaram outros.

Veja as fotos:

Irmã de Ticiane Pinheiro, Jô Pinheiro, fica noiva no aniversário de 80 anos do pai

O aniversário do pai de Ticiane Pinheiro, Fernando Mendes Pinheiro, em novembro de 2019, foi mais que especial. Além da família Pinheiro ter comemorado os 80 anos do engenheiro, ela também foi surpreendida com um evento inesperado dentro da festa: o noivado de uma das herdeiras.

A filha de Helô Pinheiro, Jô Pinheiro, foi pedida em casamento pelo noivo Edu, que ficou até de joelhos para fazer a grande pergunta.

A festa de aniversário do pai de Ticiane Pinheiro aconteceu na residência dele, em São Paulo. O tema da comemoração foi Portugal, sendo o bolo e as lembrancinhas inspirados no país.

De presente, a apresentadora do Hoje Em Diadeu para o pai um ursinho de pelúcia personalizado, com camiseta escrita "Parabéns Fernando".

