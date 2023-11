Ticiane Pinheiro celebra o aniversário de seu pai com linda homenagem: "Enche meu coração"

Ticiane Pinheiro celebra antecipadamente o aniversário de seu pai e revela como sua família irá comemorar a data especial; confira!

Nesta sexta-feira, 10, a apresentadora Ticiane Pinheiro contou que sua família está em festa! Seu pai, Fernando Pinheiro, irá completar 84 anos no próximo dia 13. No entanto, as comemorações para essa data especial começaram mais cedo.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de César Tralli contou que seus pais e seu irmão estão viajando para comemorar a data. Por isso, a família se reuniu mais cedo para não deixar a ocasião passar em branco. "Comemoração antecipada do aniversário do meu paizinho que fará 84 anos dia 13/11. A semana inteira será de festa, já que ele estará comemorando em Maceió no seu dia, junto com minha mãe meu irmão! Para quem não sabe, meu avô é alagoano e meus pais estão indo curtir uns dias com a família de lá!!! Por isso meu amor gigante pelo nordeste!!!", iniciou.

Por fim, ela aproveitou a oportunidade para posar com o paizão e lhe homenagear em mais um ano de vida. "Amo estar com meus pais minha família linda, isso enche meu coração de alegria!!! Paizinho , feliz aniversário, tudo de mais maravilhoso sempre na sua vida e obrigada por tanto. Desejo Saúde, saúde e saúde!!! TE AMOOOOO MUITOOOOO", finalizou Ticiane.

Confira a publicação:

Ticiane Pinheiro celebrou a cura de seu ex-marido, Roberto Justus

Na última quarta-feira, o empresário Roberto Justus anunciou que havia encerrado seu tratamento contra um câncer na bexiga. Nas redes sociais, sua família comemorou a boa notícia e recebeu algumas declarações especiais, como a de sua ex-esposa, Ticiane Pinheiro, mãe da sua filha Rafaella Justus, de 14 anos.

Tudo aconteceu através de uma publicação feita pela filha, que abriu um pequeno álbum de fotos registradas da última sessão de imunoterapia do pai. Nos cliques, ela apareceu abraçadinha em Justus, além de ter posado sorridente com alguns familiares.

“Ontem foi dia de comemorar mais uma conquista da sua vida, a última sessão de sua imunoterapia. Muito orgulho da sua determinação, garra e coragem! Te amo!”, escreveu Rafaella na legenda da publicação.

Nos comentários, Ticiane Pinheiro também celebrou o fim do tratamento de seu ex-marido, com quem foi casada entre 2006 e 2013: “Graças a Deus”, disse a apresentadora, que também deixou um recado no perfil do empresário: “Que alegria! Saúde, saúde, saúde”.