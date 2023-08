Thiago Oliveira celebra seu primeiro Dia dos Pais com fotos ao lado da filha e do seu pai

Apresentador do É De Casa, Thiago Oliveira encanta ao fazer ensaio fotográfico com o pai e a filha no Dia dos Pais

O apresentador Thiago Oliveira agitou as redes sociais neste domingo de Dia dos Pais ao fazer um ensaio fotográfico especial ao lado da filha, Ella, e do seu pai. Ele compartilhou as fotos feitas em casa com seus fãs e explodiu o fofurômetro ao mostrar sua família.

Nas fotos, o comunicador surgiu com um sorrisão no rosto ao celebrar o seu primeiro Dia dos Pais com a filha no colo e ao lado do seu pai.

"Sempre falei que o meu maior sonho era ser pai e educar os meus filhos do jeito que o senhor fez e faz comigo até hoje. Estou há dois meses vivendo o melhor da minha vida e já nessa fase te entendo muito mais com todas as suas preocupações de Pai. Pai presente, Pai cheio de valores, Pai com um coração gigante, Pai com um amor imensurável. Feliz dia dos Pais, prometo passar tudo isso e muito mais pra minha filha. Te amo Pai.. beijo do seu filho que agora é Pai", disse ele.

Thiago Oliveira revela como é a decoração de sua casa

Na reta final da gestação da esposa, Bruna Matuti, o apresentador Thiago Oliveira abriu as portas de sua casa para a Revista CARAS. Ele mostrou detalhes da decoração do lar da família, que estava se preparando para a chegada da primeira filha, Ella.

“Ela vai nascer em condições muito melhores que tive. Sou da periferia, da zona leste de SP, e não é porque ela terá condições que não terá os mesmos valores que aprendi, como humildade. Além de ter algo que minha geração não teve, que é o letramento racial. O pai dela é preto e a mãe é branca. Ela precisa entender o que é isso nesse mundo que a gente vive. E vai aprender tudo na base do amor”, explicou ele. Veja mais fotos da casa do apresentador aqui.

