Thiago Fragoso e Mari Vaz comemoram aniversário do filho caçula: "Nosso solzinho"

Martin,

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 21h52

Martin, o filho caçula de Thiago Fragoso(40) e Mariana Vaz (43) completou 2 anos de vida.

Na noite desta sexta-feira, 29, o ator compartilhou em suas redes sociais uma foto da festa em família e se declarou para o herdeiro.

"Hoje é dia do nosso Solzinho fazer dois anos... A gente esperou um tempão pra partir pro segundo e a experiência é tão incrível... A gente vive todas as experiências junto com o Ben de um jeito que é impossível de descrever...", confessou o artista, que também é pai de Benjamin (11).

Em seguida, Fragoso se declarou para o aniversariante. "Ter uma família dá muito trabalho, mas a cada dia aprendemos algo novo e tudo que a gente aprende parece que aumenta esse espaço da alma que nos permite amar... Martin, totoso de mamãe, papai e Ben: "Feliz Aniversário"!! Nós te amamos maior que o mundo. #maioramordomundo", finalizou ele.

Aniversário de casamento

Thiago e Mariana completaram 17 anos de casamento e trocaram declarações na web nas Bodas de Rosas. Para comemorar a data, eles aproveitaram alguns dias de descanso no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Confira: