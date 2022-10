Talita Younan posta clique raro ao lado da mãe ao prestar homenagem de aniversário: "Minha inspiração"

A atriz Talita Younan surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado da mãe

05/10/2022

Talita Younan(30) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado da mãe. Nesta quarta-feira, 5, Patricia Daniel completou mais um ano de vida, e ganhou uma homenagem especial da herdeira.

No feed do Instagram, a atriz postou uma foto em que aparece agarradinha com a aniversariante do dia, e não poupou elogios. "Minha mãe. Minha melhor amiga. Minha inspiração de força, sabedoria e amor", começou a artista.

E completou a homenagem se declarando. "Feliz aniversário, minha mulher maravilha! As pessoas tinham que te conhecer e conhecer seu coração. Todos! Te amo pra sempre", disse a artista.

Nos comenários, os fãs de Talita deixaram mensagens de felicitações para dona Patricia. "Lindas. Parabéns @patidaniel que você continue essa pessoa maravilhosa. Deus te abençoe sempre", escreveu uma seguidora. "Parabéns, muitas felicidades e saúde", desejou outra. "Que linda tua mãe, feliz aniversário. Que Deus te abençoe", falou uma fã. "Parabéns, Pati querida!!! Te admiro muito", disse a atriz Gabriela Duarte (48).

Confira o clique de Talita Younan com sua mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Talita Younan (@talitayounann)

Talita Younan mostra a filha contando até dez

Recentemente, Talita explodiu o fofurômetro ao postar um vídeo em que sua filha, Isabel (1), fruto de seu relacionamento com João Gomez, filho de Regina Duarte (75). Na gravação, a menina aparece apertando um brinque eletrônico enquanto fala todos os números, deixando a mamãe coruja bastante orgulhosa.

"Meu orgulhinho. Eu todo dia tendo que contar até dez", disse a atriz na legenda da publicação. Na imagem, ela ainda escreveu: "A felicidade de quem já sabe a melhor técnica pra não se estressar... contar até 10", brincou.

