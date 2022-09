Talita Younan mostra a filha contando até dez e fãs se derretem: "Que coisa linda"

A atriz Talita Younan postou nas redes sociais um vídeo da filha, Isabel, contando até dez e deixou os fãs encantados

Reprodução/Intagram Publicado em 12/09/2022, às 15h46

Talita Younan(30) explodiu o fofurômetro ao postar um vídeo em que sua filha, Isabel, de 1 ano e sete meses, aparece contando até 10. A pequena é fruto do relacionamento da atriz com João Gomez, filho de Regina Duarte (75).

No registro compartilhado no feed do Instagram na tarde desta segunda-feira, 12, a menina aparece apertando um brinque eletrônico enquanto fala todos os números, deixando a mamãe coruja bastante orgulhosa.

"Meu orgulhinho. Eu todo dia tendo que contar até dez", disse a atriz na legenda da publicação. Na imagem, ela ainda escreveu: "A felicidade de quem já sabe a melhor técnica pra não se estressar... contar até 10", brincou.

Os internautas ficaram encantados com o vídeo de Isabel contando e se derreteram nos comentários. "Que coisa linda", disse uma seguidora. "Ela tá demais", escreveu outra. "Bebel é muito inteligente", afirmou uma internauta. "Perfeita demais", comentou mais uma. "Como ela está esperta", falou uma fã.

Confira o vídeo da filha de Talita Younan contando até 10:

