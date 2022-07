Tadeu Schmidt celebra chegada de mais um ano de vida: ''O BBB conseguiu melhorar o que já era maravilhoso''

Apresentador Tadeu Schmidt comemora aniversário de 48 anos e não esconde ansiedade para comandar o BBB 23 em meio a rumores de demissão

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 09h29

Nesta segunda-feira, 18, não é só Luísa Sonza (24) que está completando mais um ano de vida. O apresentador Tadeu Schmidt também está ficando mais velho!

Nas redes sociais, o comandante do BBB 22 fez questão de celebrar a chegada de seu aniversário de 48 anos. O jornalista, ex-apresentador do programa Fantástico, fez uma reflexão sobre as mudanças em sua vida e carreira no último ano, e é claro, mencionou o Big Brother Brasil.

"QUARENTA E OOOOOOOITOOOOOOOO!!!!! 48!!!!!!! Poooooo**********!!!!! Que aniversário feliz! Eu sempre disse aqui que jamais trocaria o Tadeu atual por qualquer Tadeu mais jovem. Agora em 2022 isso é ainda mais forte! E aqui é impossível não falar do BBB… Eu já era TÃO feliz, TÃO realizado no Fantástico… E o BBB conseguiu melhorar o que já era maravilhoso! Depois de mais de duas décadas de profissão, vivi a experiência mais louca e intensa! E é claro que isso transformou a minha vida toda! Sou um novo Tadeu!", começou escrevendo.

Em meio a boatos de que não apresentaria o BBB 23 no ano que vem por não ter agradado a equipe do reality show, Tadeu não escondeu a ansiedade para a atração no próximo ano e agradeceu pela oportunidade de apresentar o Criança Esperança, citando também o carinho que recebe dos fãs.

"Feliz DE-MAIS com o BBB22, planejando e imaginando como vai ser o BBB23… E, entre as duas edições, vivendo as oportunidades maravilhosas que se apresentam, como o Criança Esperança. Família superbem, cercado por gente que eu amo e que me ama TANTO, saúde 100%… tô me segurando pra não falar um palavrão, de tanta felicidade!", brincou ainda.

"Só queria, agora, transmitir essa energia, pra que mais gente pudesse sentir o que eu sinto. A vocês, aqui do Instagram, só posso agradecer. Vocês fazem parte dessa felicidade! Muito, muito obrigado por tanto carinho que vocês despejam aqui todos os dias! Aliás, pra onde quer que eu olhe, eu só tenho a agradecer.Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!", finalizou ele.

Nos comentários, os ex-brothers da edição deste ano deixaram mensagens para o apresentador. "Vivaaaaaaaaaaa! Feliz aniversário, Tata. Muita luz, saúde, felicidade e realizações. Você é muito amado e querido por todos nós", desejou o ex-BBB Vyni. "Parabéns, Tadeu!!! Fico muito feliz por tudo isso ter/estar acontecendo na sua vida e é só o começo de muito mais!!! Estou aqui na torcida. Abração", disse Lucas Bissoli. "Tadeu sou sua fã! Você exala amor, gratidão, simpatia e sabe enxergar o melhor nas pessoas. Que seja mais um ciclo de muitas surpresas e presentes na sua vida. Sou muito grata a você também. Feliz diaaaa e aproveite muito com a família!!", declarou Bárbara Heck.

Tadeu Schmidt reencontra amigos após 2 anos e meio

Recentemente, Tadeu Schmidt mostrou que após 2 anos e meio, finalmente reencontrou amigos. Ele apareceu jogando pôquer com os amigos e falou sobre a felicidade de poder reunir a turma novamente. "O poker voltou!!!! Depois de 2 anos e meio!!! Que prazer voltar a encontrar meus amigos queridos e dar muita risada em torno da mesa! Quando veio a pandemia, a gente continuou jogando online, mas eu logo abandonei. É o tipo da coisa em que, pra mim, o presencial é insubstituível!", disse ele.

Confira a declaração de Tadeu Schmidt no seu aniversário: