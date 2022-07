Tadeu Schmidt reencontra os amigos após 2 anos e meio: "O poker voltou"

O apresentador Tadeu Schmidt mostrou o reencontro com os amigos nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 20h50

Após 2 anos e meio, Tadeu Schmidt (47) reencontro seus amigos de forma presencial!

O apresentador compartilhou em suas redes sociais alguns registros em que aparece jogando pôquer com os amigos e falou sobre a felicidade de poder reunir a turma novamente.

"O poker voltou!!!! Depois de 2 anos e meio!!! Que prazer voltar a encontrar meus amigos queridos e dar muita risada em torno da mesa!", celebrou o jornalista.

Tadeu explicou que durante a pandemia ele estava se reunindo com os amigos para jogar online, no entanto, confessou que depois de um tempo não quis continuar, já que não era a mesma coisa. "Quando veio a pandemia, a gente continuou jogando online, mas eu logo abandonei. É o tipo da coisa em que, pra mim, o presencial é insubstituível!", acrescentou.

O apresentador também contou estava com sorte durante a partida. "Eu adoro o jogo. Mas gosto muito mais da resenha!!! Agora… reconheço que, quando as cartas ajudam, fica mais divertido ainda! Terminei a noite com um Four de 4. E comecei de maneira incrível: na primeira mão depois de dois anos e meio, all-in pré-flop, Eduardo com QQ e eu com AA!!! Coisa de filme! Bom DE-MAIS!!! #poker #presencial #resenha", completou.

Confira os registros de Tadeu Schmidt com os amigos: