Sthefany Brito faz homenagem ao marido em aniversário: "Viva meu amor!"

Sthefany Brito celebra aniversário de seu marido, Igor Raschkovsky, e faz linda homenagem nas redes sociais; confira!

A atriz Sthefany Brito está comemorando uma data muito especial para sua família. Nesta segunda-feira, 8, o seu marido Igor Raschkovsky está completando mais um ano de vida e com isso, a artista fez questão de lhe fazer uma homenagem especial nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a irmã de Kayky Brito, que está grávida de mais um filho, posou com o aniversariante e o primogênito da família, AntonioEnrico, de 3 anos, para uma sessão de fotos em família. Na legenda, Sthefany fez questão de se declarar para o amado.

"Hoje é o dia do amor da minha vida, meu melhor amigo, pai dos meus meninos, meu parceiro nessa grande jornada chamada vida!!! Temos muitas fotos lindas de muitos momentos incríveis juntos, mas hoje não poderia ser nenhuma foto sem nosso menino “gande” junto! Porque esse papai é o amor das NOSSAS vidas! Ele conta pra todo mundo que o papai fala inglês, que o papai leva ele pra brincar, que o papai chuta a bola muito forte, leva ele na piscina… é papai pra lá e pra cá!!! Papai é o ídolo dele! E nunca tive dúvidas disso! Papai é o melhor que poderíamos ter! É nossa base e nossa animação diária! E pra completar nosso time, nosso melhor presente cresce cada dia aqui dentro de mim… Mais um pra ser doido de paixão pelo papai!", iniciou ela.

E continuou: "Papai, se depender de nós 3 seu coração estará eternamente preenchido de todo amor do mundo!!! Estaremos pra sempre juntos na arquibancada da vida torcendo e vibrando por cada conquista sua! Saúde saúde saúde! Viva o melhor papai do mundo! Viva meu amor! Viva nossa família! Viva a benção de poder comemorar tantas coisas boas na sua vida com a gente pertinho!!! Te amamos além do infinito!"

Confira a publicação:

Sthefany Brito é criticada por mimar o filho

Na última quinta-feira, 4, Sthefany Brito resolveu responder um comentário de uma seguidora que a criticava por mimar seu filho caçula, Antonio Enrico, de forma direta e afiada. Ela avisou que vai bloquear a mulher que tem tempo livre para fazer críticas e é "mal amada".

Tudo começou quando a atriz compartilhou detalhes sobre a adaptação de seu filho na escolinha, que começou a frequentar a creche. No entanto, ele enfrentou algumas dificuldades devido à saudade da mãe e ela dividiu um desabafo com os seguidores.

No relato, Sthefany contou que seu filho mais novo pediu para faltar à escola para ficar ao seu lado durante os primeiros dias de aula. Ela tentou contornar a situação dizendo que também sentiria saudades e que logo o buscaria na creche. No entanto, uma seguidora reprovou a cena e enviou mensagens detonando tanto a atriz quanto a criança.

Em seus stories no Instagram, Sthefany perdeu a paciência e decidiu expor os comentários para todos: “Mimada demais. Você mima demais esse menino!”, disse a mulher. Na sequência, a famosa contou que bloqueou a seguidora e avisou que não vai mais aturar esse tipo de mensagem em sua conta.

"Chata demais. Mal amada demais. E a partir de agora bloqueada demais. Tá com muito tempo livre para estar aqui comentando. Vai caçar o que fazer, mulher! Tchau, Adeus!”, declarou Sthefany.