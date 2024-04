Sthefany Brito é criticada por mimar o filho e dá resposta afiada: ‘Mal amada’

‘Credo, você mima demais esse menino!’: Sthefany Brito se revolta com comentário maldoso sobre criação do filho e não deixa barato

Nesta quinta-feira, 4, Sthefany Brito resolveu dar um basta nos comentários maldosos em suas redes sociais. Após receber um comentário de uma seguidora que a criticava por mimar seu filho caçula, Antonio Enrico, a atriz respondeu de forma direta e afiada. Ela avisou que vai bloquear a mulher que tem tempo livre para fazer críticas e é "mal amada".

Tudo começou quando a atriz compartilhou detalhes sobre a adaptação de seu filho na escolinha. Aos três anos, o menino, que é fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky, começou a frequentar a creche. No entanto, ele enfrentou algumas dificuldades devido à saudade da mãe e ela dividiu um desabafo com os seguidores.

No relato, Sthefany contou que seu filho mais novo pediu para faltar à escola para ficar ao seu lado durante os primeiros dias de aula. Ela tentou contornar a situação dizendo que também sentiria saudades e que logo o buscaria na creche. No entanto, uma seguidora reprovou a cena e enviou mensagens detonando tanto a atriz quanto a criança.

Em seu stories no Instagram, Sthefany perdeu a paciência e decidiu expor os comentários para todos: “Mimada demais. Você mima demais esse menino!”, disse a mulher, que não teve a identidade revelada. Na sequência, a famosa contou que bloqueou a seguidora e avisou que não vai mais aturar esse tipo de mensagem em sua conta.

"Chata demais. Mal amada demais. E a partir de agora bloqueada demais. Tá com muito tempo livre para estar aqui comentando. Vai caçar o que fazer, mulher! Tchau, Adeus!”, Sthefany, que costuma ser mais discreta sobre sua vida pessoal em suas redes sociais, fez questão de rebateu o comentário publicamente ao exibir uma captura da tela.

Sthefany Brito rebate comentário sobre criação do filho - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a atriz já está no segundo trimestre da gestação de seu herdeiro caçula, que também é um menino: "E nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bênçãos na minha vida!!!! Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempo tem baby no forninho”, contou em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito abre o jogo sobre ter mais filhos:

Sthefany Brito usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para responder curiosidades de seus seguidores, alguns dias após anunciar que está grávida pela segunda vez. A atriz, que é mãe de Antonio Enrico, de três anos, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky, está à espera de mais um menino e revelou se pretende ter um terceiro herdeiro futuramente.