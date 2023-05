Samara Felippo presta linda homenagem no aniversário da filha caçula: "Minha luz"

Lara, a filha de caçula da atriz Samara Felippo, completou 10 anos e ganhou uma linda homenagem da mamãe nas redes sociais

Samara Felippo (44) usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha caçula, Lara, que completou 10 anos de vida nesta quinta-feira, 26.

No feed do Instagram, a atriz mostrou o café da manhã que a herdeira ganhou para comemorar a data especial, e também recordou fotos de vídeos da aniversariante ao longo dos anos. Na legenda, a mamãe coruja prestou uma bela homenagem.

"Você me pediu café na cama nesse dia 25/05, eu dei o meu melhor. Assim como tenho dado há 10 anos pra que sua existência seja de acolhimento, amor, respeito, liberdade e troca. Servi de morada, de alimento, de colo, de puxão de cabelo quando precisou. Faria tudo de novo. Por você e pela Alícia, dou o meu melhor", afirmou a artista, que também é mãe de Alícia, de 13 anos.

Em seguida, Samara refletiu sobre a forma que cria as filhas. "Sou a mãe possível e real pra vocês. Mas sempre queremos ser pra vocês 'a melhor do mundo'. Ahh como é bom mesmo ouvir isso! Perdoa minha insegurança às vezes. Meus erros e tropeços. Você é um aprendizado e uma sacolejada da vida, um cuspe na cara, porque caiu quando cuspi pro alto e faz tudo que eu disse que filho meu 'não faria'. Você se ama e isso é uma das lições mais importante que te ensinei e você passa adiante!!", acrescentou.

"É um perrengue diário, você me irrita, me desafia, protesta, me questiona, questiona vida, desobedece, isso mesmo desobedeça!! Me acolhe no meu choro de mãe angustiada, acolhe seus amigos e sua irmã. Você mostra o que eu odeio em mim e me faz curar isso. Eu te amo com toda força do meu coração. Eu sou o melhor de mim pra você. Parabéns meu amor, minha luz, minha filha. Parabéns Lara", completou a artista.

Alícia e Lara, vale dizer, são fruto do relacionamento de Samara com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa (44).

Confira a publicação:

