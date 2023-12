Saiba quais famosos fazem aniversário na véspera e no Natal

Celebridades nacionais e internacionais também comemoram seu aniversário entre a véspera e o Natal; veja lista e saiba quem são

Quem faz aniversário na véspera e no Natal não está sozinho, já que diversas celebridades também dividem a comemoração universal com o dia em que nasceram —porém, muitos não sabem quem são. Pensando nisso, a CARAS Brasil separou uma lista de famosos que comemoram mais uma volta ao redor do sol entre os dias 24 e 25 de dezembro.

O primeiro famoso da lista é o cantor Ricky Martin. O artista porto-riquenho e astro dos anos 1980, época em que fazia parte do grupo Menudo, completa 52 anos neste domingo. Além dele, o cantor britânico Louis Tomlinson, ex-integrante da boyband One Direction, também celebra aniversário na véspera do Natal . Neste ano, ele fará 32 anos.

Já no dia 25, em que é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, também é aniversário da cantora Simone, que completará 74 anos em 2023. A musicista e ex-jogadora de basquete é um dos grandes ícones da época natalina no Brasil, com as canções Bate o Sino e Então é Natal eternizadas em sua voz.

Humberto Gessinger, membro da banda brasileira Engenheiros do Havaí, também faz parte do grupo. Nesta segunda-feira, o cantor e compositor completará 70 anos. Além dele, o humorista Cláudio Manoel celebra seus 65 anos neste Natal, e a ex-Miss Brasil Natália Guimarães fará 39 anos.

O cineasta brasileiro Felipe Bragança também entra na lista. Neste Natal, o artista dono do longa-metragem Não Devore Meu Coração completará 43 anos. No exterior, a cantora britânica Dido, dona do sucesso dos anos 1990 Thank You, fará 52 anos na data especial.

CONFIRA FOTO DE RICKY MARTIN, CANTOR QUE FAZ ANIVERSÁRIO NA VÉSPERA DO NATAL: