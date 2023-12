Além de Virginia, Viih Tube e Jojo Todynho deram o que falar com presentes para funcionários

Viih Tube, Jojo Todynho e Deolane também se tornaram assunto ao mostrar os presentes de Natal que deram para seus funcionários

Virginia Fonseca se tornou assunto nesta semana ao mostrar os presentes de Natal que deu para seus funcionários. No entanto, além da influenciadora, Viih Tube, Jojo Todynho e Deolane Bezerra deram o que falar ao mostrar o que prepararam para seus colaboradores.

Viih Tube mostrou nesta quinta-feira, 21, o vídeo de Leia recebendo um carro zero. Ao lado de Eliezer, que estava vestido de papai noel, a mãe de Lua entregou um Renault Sandero, que custa cerca de R$ 83 mil, para a funcionária chamada carinhosamente de Leinha.

"Hoje foi um dia muito especial, presenteamos as funcionárias do nosso lar! Valorizem sempre as pessoas ao seu lado que também te valorizam! Vocês merecem meninas, amamos vocês!", disse ela. "Papai Noel passou aqui e fez uma surpresa para quem trabalha aqui em casa", completou Eli.

Além do carro, o casal presenteou Silvana, cozinheira da casa, com uma televisão e um jogo de panelas, e Wilma, a babá da pequena, com um ar condicionado e com os vidros da reforma de sua casa. Viih e Eli ainda pagaram o material escolar do filho de Leinha.

Já Jojo Todynho surpreendeu os fãs com o que escolheu como presente. Ela entregou um mini panettone e R$ 100 para alguns de seus funcionários e recebeu críticas nas redes sociais. A empresária usou seus Stories para rebater os comentários negativos.

"Deixa eu falar uma coisa para vocês, os meninos que trabalham na minha casa são maravilhosos, mas eles prestam serviço na minha casa, não são meus funcionários", começou. "Eles recebem muito bem. Eu poderia dar uma bala ou simplesmente não dar nada. Dei uma lembrança de coração. Na vida do trabalhador, R$ 100, R$ 50, R$ 20 faz muita diferença."

Deolane Bezerra foi outra que se tornou assunto ao mostrar os presentes de seus funcionários. A ex-A Fazenda deu quantias de dinheiro para os colaboradores de sua mansão. Jader, seu motorista e segurança, recebeu R$ 10 mil; Danilo, marido da mãe da advogada, ganhou R$ 50 mil; e Jucy, sua assessora pessoal, também ganhou R$ 10 mil.

