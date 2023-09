Sabrina Sato presta comovente homenagem no aniversário da irmã: "Não seria nada sem você"

A apresentadora Sabrina Sato prestou uma bela homenagem no aniversário da irmã, Karina Sato

Sabrina Satousou as redes sociais para homenagear uma pessoa muito especial. Nesta terça-feira, 26, Karina Sato completou mais um ano de vida, e a apresentadora fez questão de parabenizar a irmã.

Em seu perfil no Instagram, a musa compartilhou um vídeo mostrando vários momentos da aniversariante, incluindo quando ela era pequeninha e também ao lado do marido e dos filhos, e fez uma declaração comovente.

"Agradeço a Deus todos os dias por ter meu anjo da guarda em forma de gente. Uma das maiores bençãos da minha vida é ter você como irmã. Quando penso em você, me emociono com sua bondade, amor e sua força...", começou o texto.

Depois, Sabrina falou sobre o amor que sente pela irmã. "Hoje é seu aniversário e eu nunca vou cansar de falar do tamanho do meu amor e gratidão por você. Você é minha heroína, Karina. E quando eu falo que não seria nada sem você, não estou forçando, estou apenas resumindo e falando a verdade", acrescentou.

A apresentadora seguiu o texto elogiando a aniversariante. "Você pensa primeiro no próximo, entende e defende. E faz assim com todos que a cercam... Obrigada minha irmã por me ensinar a caminhar com tanta fé e coragem. Te amo pra sempre!", finalizou.

Karina é advogada e empresária. Ela é casada há 10 anos com o cirurgião-dentista Felipe Abreu, e os dois são pais de Felipe e Manu.

Confira a homenagem:

