Rodrigo Lombardi presta homenagem no aniversário de Ivete Sangalo: "Amiga que tantas alegrias nos traz"

O ator Rodrigo Lombardi prestou uma bela homenagem para Ivete Sangalo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 18h06

Rodrigo Lombardi(45) prestou uma linda homenagem para Ivete Sangalo, que completou 50 anos nesta sexta-feira, 27.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto com a cantora e falou sobre como ela é uma boa amiga e "entende o mundo de uma forma linda".

"Hoje o dia é dela! Uma amiga que tantas alegrias nos traz. Uma amiga que em sua simplicidade entende o mundo de uma forma linda e inteligente. Numa conversa lê sua alma! Ivete, pra você tudo!", começou ele.

Lombardi também agradeceu o apoio que recebeu de Ivete para realizar um sonho. "Não vou esquecer o que fez por mim. Me deu coragem e força pra realização de um sonho! E estava lá, ao meu lado. Você me deu um dos maiores presentes que eu já ganhei. Mas o dia é seu. Aliás, todos os dias são seus! Feliz ano novo, amada!", completou o artista.

Homenagem dos filhos

Ivete ganhou uma homenagem especial no dia em que completou 50 anos. A equipe da cantora preparou várias surpresas através das redes sociais e compartilharam a homenagem que os filhos da artista, Marcelo (12), Helena (3) e Marina (3), fizeram para mainha. No vídeo, cada um deles manda um recado para a artista. O mais velho conta o quanto ama a mãe, já as gêmeas revelam que querem fazer um bolo e outra canta a canção Quando A Chuva Passar.

Confira: