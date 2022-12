Reynaldo Gianecchini celebra formatura da sobrinha em medicina: 'Família reunida'

O ator Reynaldo Gianecchini compartilhou álbuns de fotos com a família na formatura da sobrinha

O ator Reynaldo Gianecchini (50) abriu álbum de fotos da formatura da sobrinha, Giovanna, em medicina. Ele compartilhou fotos ao lado da mãe, das irmãs e do sobrinho e deu os parabéns para a jovem nesta quinta-feira, 15.

"Amo uma família reunida! Celebrando nossa menina Giovanna, formando em medicina e enchendo a gente de orgulho e gratidão. Voa alto, meu amor. Te amamos!", escreveu o ator na legenda da postagem feita no Instagram.

Nas fotos, ele aparece ao lado dos sobrinhos, Giovanna e Renan, além de ter feito um álbum de fotos apenas com as irmãs, Roberta e Cláudia, e a mãe, Heloísa. "Sisters and mom", escreveu, em inglês. A frase tem o significado"Irmãs e mãe".

Seguidores e amigos elogiaram a família e deixaram mensagens carinhosas para Giovanna na nova fase profissional. "Parabéns e muito sucesso na sua nova caminhada. Muita luz no seu caminho", disse uma amiga. "Família amada", declarou um fã.

"Amores da minha vida! Parabéns minha neta querida", escreveu Heloísa Gianecchini. "Parabéns que seja uma excelente médica, sempre pensando no bem do próximo", desejou uma seguidora. "Quanto charme. Lindos demais, amo!", escreveu uma amiga da família.

Reynaldo Gianecchini reflete sobre aprendizados após câncer: "Sou outra pessoa"

Reynado Gianecchi recordou um momento delicado que passou em 2011 após ser diagnosticado com um câncer, o linfoma não-Hodgkin de células T. O ator participou do podcast Flow, exibido no YouTube, e confessou que experiência fez com que ele mudasse a forma de ver a vida. A confissão aconteceu após ele ser questionado sobre como ele lida com o sucesso.

"No final das contas, o legal é domar esse ego e não exacerbá-lo. Para a minha sanidade, quanto mais eu ficar passando a mão no meu ego, eu acho melhor. Tudo começa depois dos 40, é aquela frase: 'A vida começa depois dos 40'. Para mim faz todo sentido. Eu comecei os 40 passando por experiência de quase morte [o câncer], na beira do abismo", recordou.