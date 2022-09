Reynaldo Gianecchini reflete sobre aprendizados após câncer: "Sou outra pessoa"

O ator Reynaldo Gianecchini confessou que repensou sua vida após ser diagnosticado com câncer em 2011

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 21h36

Reynado Gianecchi (49) recordou um momento delicado que passou em 2011 após ser diagnosticado com um câncer, o linfoma não-Hodgkin de células T.

O ator participou do podcast Flow, exibido no YouTube, e confessou que experiência fez com que ele mudasse a forma de ver a vida. A confissão aconteceu após ele ser questionado sobre como ele lida com o sucesso.

"No final das contas, o legal é domar esse ego e não exacerbá-lo. Para a minha sanidade, quanto mais eu ficar passando a mão no meu ego, eu acho melhor. Tudo começa depois dos 40, é aquela frase: 'A vida começa depois dos 40'. Para mim faz todo sentido. Eu comecei os 40 passando por experiência de quase morte [o câncer], na beira do abismo", recordou.

Gianecchini explicou que a doença fez com que ele repensasse sua vida. "Foi para que eu começasse a repensar tudo, mudar os pontos de vista. Também já começou uma maturidade, um olhar mais atento sobre mim. Eu sou outra pessoa", avaliou.

O ator também deu detalhes sobre o câncer e contou que após o diagnóstico decidiu cuidar da voz para atuar em peças de teatro. "O linfoma não se manifesta muito, basicamente eu estava cheio de gânglios, mas não via os gânglios. Eu fui fazer o exame das cordas vocais, aí o cara me falou [sobre os gânglios]. Eu fui procurar um infectologista, fiz todos os exames e não deu nada nem de bactéria nem de vírus. Foi daí que tivemos que pesquisar melhor, foi quando eu descobri", revelou.

O artista então fez uma reflexão. "Se você falar assim: 'Amanhã, depois ou em um mês eu posso morrer', o que significa o hoje? Você está preocupado realmente se o vizinho falou que você tem cecê, se o seu trabalho não foi validado? Não faz o menor sentido ter essa briguinhas com o seu ego. Até hoje eu estou tentando entender todas as fichas que estão caindo por causa dessa minha experiência", completou ele.

Confira a entrevista na íntegra:

