Regina Casé faz declaração no aniversário do marido: ''Como a gente foi longe''

Atriz e apresentadora Regina Casé presta homenagem no aniversário do marido, Estevão Ciavatta, com quem tem um filho, Roque

A apresentadora Regina Casé usou as redes sociais para comemorar o aniversário do marido nesta quarta-feira, 09! Nas redes sociais, a atriz publicou um clique durante uma viagem para Londres, na Inglaterra, com a família.

Em seu feed no Instagram, ela se declarou ao homenagear o amado, o produtor e diretor de TV Estevão Ciavatta, pela chegada de mais um ano de vida. Os dois, que estão juntos há 27 anos e se casaram em 1999, são pais de Roque, de 10 anos.

"Meu Yoyô… hoje é o seu dia! Esta foto foi tirada pela @beneditazerbini ou pelo @joaopedrojanuario com Roque e Brás olhando e rindo da gente se beijando no topo da @londoneye agora nas férias de julho dos nossos meninos", iniciou Casé na legenda do post.

"Eu tô contando essa historinha pra mostrar como a gente foi longe, voou alto, construiu entre risos e lágrimas uma família tão linda e um amor tão forte que conseguiu nos carregar até aqui! Meu amor por você é maior que a sua Amazônia! Feliz aniversário e todos os beijos da sua Yayá! Viva @eciavatta!", declarou ainda. "Amo muito vocês! Viva yoyô!", disse Benedita Casé Zerbini, primogênita de Regina, nos comentários.

Regina Casé se derrete pelo neto ao celebrar Dia dos Avós

Recentemente, no Dia dos Avós, a apresentadora Regina Casé fez questão de exaltar seu amor pelo único neto, o pequeno Brás.

Em seu feed no Instagram, a artista de 69 anos publicou uma sequência de fotos encantadoras em que aparece combinando look com o neto, herdeiro de 6 anos de Benedita Casé Zerbini e João Pedro Januario.

"Hoje é dia das avós! E eu amo ser a vovó Yayá! É uma alegria gigante ter um netinho como o Brás!

Corajoso, lindo, inteligente e o melhor… engraçado pra caramba! Morro de rir com ele o tempo todo!

Que delícia é ser avó! Nunca poderia imaginar que seria tão bom", se derreteu Regina, que também é mãe de Roque, do relacionamento com Estevão Ciavatta.