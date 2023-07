Regina Casé se derrete pelo neto ao comemorar Dia dos Avós: ''É uma alegria gigante!''

Apresentadora Regina Casé posta série de fotos ao lado do neto, Brás, filho de Benedita Casé e João Pedro Januario

Nesta quarta-feira, 26, comemora-se o Dia dos Avós, e a apresentadora Regina Casé fez questão de exaltar seu amor pelo único neto, o pequeno Brás.

Em seu feed no Instagram, a artista de 69 anos publicou uma sequência de fotos encantadoras em que aparece combinando look com o neto, herdeiro de 6 anos de Benedita Casé Zerbini e João Pedro Januario.

"Hoje é dia das avós! E eu amo ser a vovó Yayá! É uma alegria gigante ter um netinho como o Brás!

Corajoso, lindo, inteligente e o melhor… engraçado pra caramba! Morro de rir com ele o tempo todo!

Que delícia é ser avó! Nunca poderia imaginar que seria tão bom", se derreteu Regina, que também é mãe de Roque, do relacionamento com Estevão Ciavatta.

"Viva todas as vovós e vovôs! Viva Santana e São Joaquim, avós do menino Jesus! Tive avós maravilhosos, morro de saudade… Aproveita o dia de hoje e beija muito os seus! Me conta por aqui a lembrança mais linda que você tem com seu avô ou sua avó!!? Conta!", celebrou ainda na postagem.

Confira o post de Regina Casé:

Regina Casé comove ao se declarar para Zé Celso

A apresentadora Regina Casé usou as redes sociais para se despedir do ator e fundador do Teatro Oficina, Zé Celso, que faleceu aos 86 anos após um incêndio que atingiu seu apartamento em São Paulo. O multiartista estava internado na UTI do Hospital das Clínicas desde a última terça-feira, 4, depois de ter parte do corpo queimado.

Em sua conta no Instagram, Casé relembrou uma clique antigo e postou dois registros atuais ao lado do dramaturgo e diretor. Ela ainda contou sobre algumas histórias que viveu com o artista e emocionou os seguidores com o relato de despedida.

"Ah, Zé... Você partiu… Mas saiba que a menininha que ia quase toda noite embarcar naquele navio, quando o Gracias Señor passou pelo Rio, ela que bem novinha pegava, com um pouco de medo, o ônibus noturno pra vir ver com olhos arregalados suas maravilhas, essa garota hoje agradece a herança que você deixou… Você me deu CORAGEM!", iniciou ela.