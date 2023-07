Regina Casé comove ao se declarar para Zé Celso: ''Me empurrou pra vida''

Apresentadora e atriz Regina Casé presta emocionante homenagem para o multiartista Zé Celso, recordando histórias ao lado do dramaturgo

A apresentadora Regina Casé usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 5, para se despedir do ator e fundador do Teatro Oficina, Zé Celso, que faleceu aos 86 anos após um incêndio que atingiu seu apartamento em São Paulo. O multiartista estava internado na UTI do Hospital das Clínicas desde a última terça-feira, 4, depois de ter parte do corpo queimado.

Em sua conta no Instagram, Casé relembrou uma clique antigo e postou dois registros atuais ao lado do dramaturgo e diretor. Ela ainda contou sobre algumas histórias que viveu com o artista e emociou os seguidores com o relato de despedida.

"Ah, Zé...Você partiu… Mas saiba que a menininha que ia quase toda noite embarcar naquele navio, quando o Gracias Señor passou pelo Rio, ela que bem novinha pegava, com um pouco de medo, o ônibus noturno pra vir ver com olhos arregalados suas maravilhas, essa garota hoje agradece a herança que você deixou… Você me deu CORAGEM! Não uma coragem tão forte e bonita como a sua, mas coragem pra ser quem eu sou! E me deu uma certeza: A certeza de que “A alegria é a prova dos nove”! Por isso agora entre as lágrimas que derramo, chegam muitas risadas lembrando das loucuras que você falava no meu ouvido, da festa que sempre foram nossos reencontros!", iniciou ela.

"Zé, nem sei como agradecer o tanto que seu Entusiasmo me empurrou pra vida… Você pôs o Teatro e tudo ao seu redor em movimento! Seu Sol! Com sua perseverança maior que a de “Galileu Galilei “tendo que gritar, provar, mostrar até hoje que a Terra não é plana! Hoje pra te velar nem vou tentar pedir ao “Rei da Vela” uma vela do seu tamanho, porque nunca vai existir, é impossível… Você é Gigante! Você não tem tamanho! Você é Grande demais!", acrescentou.

Ao concluir, Casé deixou uma mensagem de apoio à família e fãs de Zé Celso: "Meu carinho a todos que o amam e admiram, em especial a um garoto que novinho como eu, começando a fazer teatro, ia comigo de mãos dadas aprender com o Mestre! Ele, @hamiltonvazpereira cujas lágrimas neste momento trazem as mesmas lembranças que as minhas".

- Teatro Oficina lamenta morte de Zé Celso

Na última quarta-feira, 5, Regina havia feito uma publicação desejando melhoras para Zé Celso após o acidente: "Zé, recebe essa onda gigante de amor. Tô rezando daqui."

Veja a homenagem de Regina Casé para Zé Celso:

Zé Celso se casou com Marcelo Drummond em ritual artístico

Em uma cerimônia ecumênica-artística, uma espécie de ritual artístico, o diretor de teatro Zé Celso oficializou sua união com o ator Marcelo Drummond no dia 06 de junho, no Teatro Oficina, em São Paulo. Os dois estavam juntos há 37 anos.

Com uma plateia repleta de grandes nomes do cenário artístico nacional, Zé Celso e o marido realizaram um evento que foi celebrado como uma verdadeira performance coletiva. As cantoras Daniela Mercury, Marina Lima e Mariana Morais, fizeram rápidas apresentações especialmente para os noivos, deixando todos encantados.

Zé Celso e Marcelo, que se conheceram em 1986, depois de um espetáculo no próprio Teatro Oficina, subiram no altar ao som de gritos de "merda" de seus convidados, em alusão ao termo usado no meio artístico para desejar "sucesso" ou "sorte".